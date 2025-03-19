شكرا لقرائتكم خبر عن منع الحكام من ارتداء ملابس بشعار فيفا وكاف في المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر الأربعاء، 19 مارس 2025 04:32 م

حرصت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على منح تعليمات جديدة بخصوص الملابس الرياضية التي يتم ارتدائها من قبل الحكام المصريين خلال إدارة المسابقات المحلية. وقررت لجنة الحكام منع قضاة الملاعب من ارتداء ملابس رياضية تحمل شعار الفيفا أو الكفا، خلال إدارتهم للمسابقات المحلية. وطالبت الحكام بارتداء الملابس الرياضية التي تحمل شعار الاتحاد المصري لكرة القدم ومن يخالف ذبك يتعرض للعقوبات وفقا للائحة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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