شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل مباراة اليوم في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض علاء عبد العال المدير الفنى للجونة، تحديا جديدا عندما يواجه الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

أرقام علاء عبد العال أمام الزمالك

ويبحث علاء عبد العال المدير الفنى للجونة عن فوزه الثالث على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الأبيض فى 23 مباراة بالدوري المصرى، نجح فى التعادل 4 مرات وحقق فوزين وخسر 17 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان وإيسترن كومبانى والجونة.

وانتهت آخر مباراة جمعت علاء عبد العال مع الزمالك بفوز الفارس الأبيض بأربع أهداف مقابل هدف، سجلها ناصر منسى وسيف الجزيرى "هدفين" وعبد الله السعيد، وجاء هدف الجونة عن طريق أحمد حسام الذى انتقل للأبيض.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.