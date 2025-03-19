شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يفاضل بين ناصر منسى وحسام أشرف في هجوم الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر التي تجمع الفريقين في التاسعة و النصف من مساء اليوم، بإستاد القاهرة الدولى.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك للتغلب على الغيابات التي يعانى منها الفريق، وعلى رأسها غياب 7 لاعبين للانضمام للمنتخبات، وهم محمد عواد، نبيل دونجا، محمد شحاتة، أحمد زيزو، حسام عبد المجيد، سيف الجزيرى مع منتخب تونس، ومحمد السيد منتخب الشباب، هذا بخلاف الإصابات.

ويفاضل بيسيرو بين الثنائى ناصر منسى، وحسام أشرف للاعتماد على أحدهما في خط الهجوم بجانب مصطفى شلبى أو شيكابالا.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من سموحة، الجونة، مودرن سبورت، بتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.