7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الأربعاء، 19 - 3 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، جاهزية علي معلول لمباراة الأهلي أمام إنبي وتضاؤل فرص لحاق طاهر محمد، وحقيقة تفاوض الزمالك مع المغربي جمال حركاس.

على معلول جاهز لتدعيم الأهلي ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر

بات علي معلول لاعب الأهلي جاهز للمشاركة في مباراة فريقه أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كاس عاصمة مصر، بعدما تعافى من الإصابة بشكل تام وانتظم في التدريبات الجماعية منذ فترة.

تضاؤل فرص طاهر محمد طاهر في اللحاق بقائمة الأهلي أمام إنبي غدا

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في اللحاق بقائمة مباراة فريقه التي ستواجه إنبي غدا الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع جمال حركاس مدافع الوداد المغربى

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة مفاوضات النادى مع المغربى جمال حركاس، مدافع فريق الوداد المغربى لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف.

الأهلي يضع لائحة خاصة بمباريات كأس عاصمة مصر

استقر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي على وضع لائحة خاصة بمباريات بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية والمنافسة على حصد اللقب الأول في البطولة، بعدما خرج من النسخة الأولى بسبب قرار المشاركة باللاعبين الناشئين، قبل أن يعتذر عن المشاركة في النسختين الثانية والثالثة، ويعود للمشاركة في النسخة الرابعة من كأس العاصمة.

سامى قمصان يحدد اليوم موقف خماسى الأهلى من قائمة الفريق لمباراة إنبى

يحسم سامي قمصان مدرب الأهلي والذي يقود تدريبات الفريق حالياً الفني موقف الخماسي العائد من الإصابة علي معلول وأفشة وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله من دخول قائمة مباراة إنبي غدا في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما تعافى الخماسي من الإصابات التي لحقت بهم وانتظموا في التدريبات الجماعية.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم (صور)

وصلت منذ قليل فى بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب، لمواجهة منتخب إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء يوم الجمعة المقبل 21 مارس فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

انتهاء أزمة عمرو السولية مع عضو الأهلي فى جلسة ودية.. صورة

انتهت أزمة عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، مع عضو ناديه فى جلسة ودية، بقيادة نائب المدير الرياضي محمد شوقى، وبحضور مهاب عثمان محامى الأهلى، ومحمود حسانين محامى عضو النادى جرت جلسة صلح ودية بين الطرفين وتمت تسوية الخلاف بشكل رسمى.