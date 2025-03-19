شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: هدعم حسام حسن مع المنتخب عندما يسير بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

كشف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر السابق أنه لم يقلق من أي حارس مرمى عندما كان يتواجد في الملاعب وقبل اعتزال الكرة.

قال الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت: "كنت أتدرب وأركز في عملي وأجعل الجميع يركز معي، ومن الصعب أن يأخذ أي شخص من تركيزي وفكري وقوتي خلال أداء التدريبات".

تابع: "أمم أفريقيا القادمة في المغرب ستكون صعبة، ولأول مرة كأس الأمم يلعب في شهر ديسمبر، ويوجد هناك ملاعب على أعلى مستوى، والمنافسة ستكون صعبة، حيث يرغب منتخب المغرب في حصد اللقب، ولكن منتخب مصر يرغب في المنافسة على البطولة، وعلينا الاستعداد بشكل صحيح، وإن لم يكن هناك استعداد قوي فلن نتمكن من المنافسة".

وعلى رغم الخلاف معه، شدد على أنه سيدعم حسام حسن مع منتخب مصر عندما يسير بشكل صحيح، لأن المنافسة ستكون صعبة، والمنتخب لم يواجه منتخبات قوية تحت قيادة حسام حسن حتى الآن.

يرى الحضري أن عماد متعب هو المهاجم الذي لا يمكن تعويضه في الكرة المصرية حاليا، باعتباره من أبرز المهاجمين الذين لعبوا لمنتخب مصر في السنوات الماضية.