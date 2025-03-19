شكرا لقرائتكم خبر عن زعلوك ينافس سمير على قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني في غياب مارسيل كولر بين الثنائي سمير محمد ومحمد زعلوك على قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كاس عاصمة مصر، في ظل غياب كل اللاعبين الأسيايين في مركز الهجوم.

ويغيب الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار من أجل الانضمام إلى منتخبات بلادهما، فيما حصل أشرف بن شرقي على راحة لقضاء أجازة في بلاده من الجهاز الفني، ولم يشارك في تدريبات الأهلي الماضية.

ويحسم غدا سامي قمصان اللاعب الذي سيقود هجوم الأهلي بين الثنائي سمير وزعلوك، كما يوجد معهما حسام عادل مهاجم فريق الشباب مواليد 2006.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة إنبي غداً، الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل المنافسة على حصد اللقب، والذي عاد للمشاركة في البطولة بعد اعتذار عن المشاركة في آخر نسختين.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل سامي قمصان الذي يتولى القيادة الفنية .