شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم، بإستاد القاهرة.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كل من الجونة، وسموحة، وبتروجت، ومودرن سبورت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة

ويتصدر بتروجت ترتيب مجموعة الزمالك برصيد 6 نقاط بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز فيهما، يليه الجونة برصيد 3 نقاط بعد أن خاض مباراة واحدة فاز فيها، ثم الزمالك الذى لم يخض أى مباراة حتى الآن، ثم سموحة الذى خاض مباراتين لم يفوز في أي منها، ومودرن سبورت الذى خسر المباراة التي خاضها.



وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- بتروجت 6 نقاط من 2 مباراة

2- الجونة 3 نقاط من 1 مباراة

3- الزمالك 0 لم يلعب

4- مودرن سبورت 0 من 1 مباراة

5- سموحة 0 من 2 مباراة