شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والجونة الليلة في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثانية ضمن مباريات كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

يدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه 12 لاعب، لأسباب مختلفة منهم للإصابة، ومنهم للانضمام للمنتخبات، بخلاف من يخضعون للتأهيل، حيث يغيب عن الزمالك كلا من محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، للانضمام لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى أثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، كما يغيب محمد السيد للانضمام لمنتخب الشباب، بينما انضم سيف الجزيرى لمنتخب تونس استعدادا لمباراتى ليبيريا ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

على مستوى الإصابات يغيب أحمد فتوح، تحسبا لإجراء عملية جراحية في الركبة، وأحمد الجفالى لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يغيب حمزة المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمود بنتايج في خط الدفاع، بالإضافة إلى محمود جهاد ، ناصر ماهر، سيف جعفر في خط الوسط، مقابل الاعتماد على مصطفى شلبى، أو محمد عاطف في الهجوم بجانب ناصر منسى أو حسام أشرف.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.