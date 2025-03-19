شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستنكر حجب اتحاد تنس الطاولة الميدالية الفضية عن لاعبه فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي إنبي بياناً استنكر فيه قرار اتحاد تنس الطاولة بحجب الميدالية الفضية عن على غلاب لاعب الفريق خلال مراسم تتويج بطولة الجمهورية.

وجاء بيان نادي إنبي على النحو التالي:

يستنكر نادي إنبي قرار حجب الميدالية الفضية عن لاعبنا علي غلاب أثناء مراسم تتويج بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والذي صدر بشكل شفهي عشوائي من السيد هشام أبو حشيش، المدير التنفيذي لاتحاد تنس الطاولة، دون أي سند لائحي أو قانوني يمنحه هذا الحق هو أو غيره دون تحقيق!! فحجب الميدالية يعني حجب نتيجة بطولة انتهت بكل مراحلها القانونية.

إن هذا الإجراء، الذي تم إعلانه بشكل مباشر على منصة التتويج، يعكس غياب المعايير الانضباطية واللوائح المنظمة للعبة داخل إدارة اتحاد تنس الطاولة، برئاسة السيد أشرف حلمي وقيادة السيد علاء مشرف، مما يثير تساؤلات جدية حول آلية اتخاذ القرارات داخل أروقة الاتحاد.

ويؤكد نادي إنبي رفضه التام لهذه الممارسات التي تفتقر إلى الشفافية والانضباط، مشددًا على أنه لن يقبل العمل في بيئة تفتقد للعدالة والحيادية، كما يطالب النادي الجهات المعنية بالتدخل الفوري لضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة للرياضة المصرية، والحفاظ على نجوم اللعبة في المستقبل، وعدم احتكارها لأسماء بعينها.