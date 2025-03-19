شكرا لقرائتكم خبر عن كأس عاصمة مصر الفرصة الأخيرة لبعض الأندية لإنقاذ الموسم.. الاتحاد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى بعض الأندية من المنافسة على كأس عاصمة مصر هذا الموسم، وذلك لتعويض بعض الإخفاقات في بطولة الدورى المصرى الممتاز"دورى نايل" وبطولة كأس مصر أيضا.

ويشارك بطل كأس عاصمة مصر في بطولة السوبر المحلى المقبلة مع بطل الدورى وبطل كأس مصر.

ويأتي في مقدمة تلك الأندية ..

الاتحاد السكندرى

يسعى لاعبو فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد مجدى عبدالعاطى، وذلك للمنافسة على اللقب بعد الخروج من كأس مصر وعدم التواجد في المجموعة المنافسة على لقب الدورى الممتاز.

زد

يمتلك فريق زد بعض اللاعبين المتميزين مما يحاول الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقى استغلال هذا الأمر من أجل المنافسة بعد الخروج من كأس مصر وعدم التواجد في المجموعة المنافسة على لقب الدورى الممتاز.

سيراميكا

يحاول لاعبو فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، الاحتفاظ باللقب الذى تمكنوا من تحقيقه لمدة موسمين، حيث تعد البطولة المفضله لديهم مما ساهمت في تواجدهم في بطولة السوبر المحلى النسختين الماضين أيضا وتعويض عن المركز المتأخر بجدول ترتيب بطولة الدورى.