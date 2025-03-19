شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن الأندية المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي لليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد عن الأندية المشاركة ببطولة كأس السوبر الأفريقي للرجال والسيدات لكرة اليد والتى يستضيفها النادى الاهلي خلال الفترة من 11 حتى 13 مايو 2025

فرق الرجال

النادى الأهلي - نادى الزمالك - نادى الترجي التونسي - نادى منتدى درب السلطان المغربي.

فرق السيدات

النادى الأهلي - نادى أول أغسطس الأنجولي - نادى بيترو اتليتكو الأنجولي - نادى الجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي.

بطولة الأندية الأفريقية للأندية أبطال الكئوس «رجال وسيدات» سوف تقام منافساتها خلال الفترة من 13-24 مايو المقبل، بمشاركة ما يقرب من 26 فريقًا.