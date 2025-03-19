شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يهنئ أبو ريدة على احتفاظه بعضوية مجلس (فيفا) للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي برقية تهنئة لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بمناسبة احتفاظه بعضوية مجلس (فيفا) للمرة الخامسة على التوالي في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي على هامش الجمعية العمومية غير العادية في أحد فنادق الجيزة.

موتسيبي قدم أحر التهاني لشقيقه أبو ريدة كما جاء في البرقية ’ وتمنى أن يستمر دوره القيادي ومساهماته في تطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم وأضاف أن مصر ممثله في مرشحها تحظى بالتقدير والاحترام والدعم من الاتحادات الأفريقية وهو ما تجلي من خلال الثقة التي نالها خلال هذه الانتخابات.

وأكد نه يتطلع لاستمرار دور أبو ريدة في الدفاع عن مصالح الكرة الأفريقية في الاتحاد الدولي ’ وتمنى له في نهاية البرقية كل الخير وعبر له عن فائق التقدير والاحترام.

أبو ريدة الذي حصل على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة عام 2009 ’ تمكن من الحافظ على مقعده للمرة الخامسة على التوالي بعد حصوله على 35 صوتاً مكنته من الدخول ضمن 6 ممثلين للقارة الأفريقية في مجلس (فيفا) ليصبح "عميد" الإمبراطورية التي تحكم كرة القدم في العالم.