شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يعود لوسط الزمالك أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمود جهاد لاعب فريق الزمالك، للمشاركة مع فريقه في المباريات، بعد الغياب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية والتي غيبته عن مباريات الفريق أمام سموحة، وإنبى وزد والأهلى.

ومن المقرر أن يعود محمود جهاد في مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، المقرر لها التاسعة والنصف مساء.

وشارك محمود جهاد في التدريبات التأهيلية قبل مباراة سموحة، إلا أنه لم يكن جاهزا بشكل كامل، ليكون أول ظهور له اليوم في مباراة الجونة.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمباراة الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا