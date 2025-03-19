شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول جاهز لتدعيم الأهلي ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

بات علي معلول لاعب الأهلي جاهز للمشاركة في مباراة فريقه أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كاس عاصمة مصر، بعدما تعافى من الإصابة بشكل تام وانتظم في التدريبات الجماعية منذ فترة.

وغاب علي معلول عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس وبعد التعافي منها تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدور الأول.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة إنبي غداً، الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل المنافسة على حصد اللقب، والذي عاد للمشاركة في البطولة بعد اعتذار عن المشاركة في آخر نسختين.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل سامي قمصان الذي يتولى القيادة الفنية .