شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة فى إطار منافسات الجولة الثانية ضمن مباريات كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك أمام الجونة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، وقال البرتغالي جوزية بيسيرو المدير الفني للزمالك أن المباراة فرصة للاعبين الذين لا يشاركون باستمرار مع الفريق في الفترة الأخيرة لإظهار إمكانياتهم، لأنه من الصعب خوض الفريق لعدد كبير من المباريات بمجموعة واحدة من اللاعبين.

مجموعة الزمالك في كاس عاصمة مصر

تضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.