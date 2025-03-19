شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. هدف في نهائي القرن يخلد رقم 19 في قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لـ محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أحرز هدف الفوز لفريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020، ليقتنص أغلى الألقاب من بين براثن نادي الزمالك الغريم التقليدي للقلعة الحمراء.

جاء هدف محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، والذى سجله فى شباك نادى الزمالك بنهائى دورى أبطال أفريقيا، ليفوز المارد الأحمر بالمباراة ويحصد اللقب الأفريقى التاسع، ضمن أهم الأهداف في تاريخ القلعة الحمراء، ليس لأنه حصد بطولة وحسب للفريق الأحمر، بل لظروف المباراة الصعبة واقتناص اللقب من الزمالك.

ونجح أفشة ورفاقه في إعادة الأميرة الأفريقية إلى دولاب البطولات الأحمر بعد 7 سنوات من الغياب، واشتهر هدف قفشة جماهيرياً باسم "القاضية ممكن"، بعد التعليق الشهير للتونسى عصام الشوالى على الهدف الذى جاء فى الوقت القاتل من اللقاء ليعلن فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن.