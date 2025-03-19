شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. معتز إينو ترك الزمالك لمزاملة الجيل الذهبي بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن معتز اينو نجم الزمالك والأهلي السابق، والذي نشأ في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وتألق معه ليتم تصعيده مع الفريق الأول ويكون من نجوم خط الوسط في الزمالك، ولكن الاختلاف على القيمة المالية دفعه لرفض تجديد عقده مع الأبيض والانتقال إلى الغريم الأهلي، ويزامل الجيل الذهبي بالقلعة الحمراء.

وعن كواليس انتقاله إلى الأهلي قادما من الزمالك قل معتز إينو: " رحلت عن نادى الزمالك بسبب قلة القيمة المادية فى عقدي، ومانويل جوزيه طلب التعاقد معي بالاسم، كنت بتكلم مع إدارة الزمالك من أجل تعديل عقدى، لكن لم يتم تقديرى، وكنت مظلومًا ماديًا لذا رحلت للأهلى".

واصل: عندما قابلت مانويل جوزيه قال لى إنه طلب التعاقد معى بالاسم، وأبدى إعجابه بالتزامى مع الزمالك رغم معاملتهم السيئة".