شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص طاهر محمد طاهر في اللحاق بقائمة الأهلي أمام إنبي غدا والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في اللحاق بقائمة مباراة فريقه التي ستواجه إنبي غدا الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب طاهر طاهر عن الأهلي منذ منتصف ديسمبر الجاري بعد إصابته في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية.

وتعرض طاهر للإصابة مجددا بشد في العضلة الخلفية بعد تعافيه من الإصابة أعلى الركبة في العضلة الأمامية، وأدى بالأمس جلسة علاجية على هامش مران الأهلي وباتت فرصه في اللحاق بمباراة الغد ضعيفة للغاية.

يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة إنبي غداً، الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل المنافسة على حصد اللقب، والذي عاد للمشاركة في البطولة بعد اعتذار عن المشاركة في آخر نسختين.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل سامي قمصان الذي يتولى القيادة الفنية .