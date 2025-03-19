شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع جمال حركاس مدافع الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة مفاوضات النادى مع المغربى جمال حركاس، مدافع فريق الوداد المغربى لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن الزمالك لا يتفاوض مع أى لاعب الفترة الجارية، وكل ما يشغل المجلس حاليا هو الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن جمال حركاس قائد فريق الوداد المغربى مرشح للانضمام إلى نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة لمزاملة الثنائى محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق.

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وذكر موقع "Le360 Sport" المغربى أن جمال حركاس قائد الوداد ومدافع منتخب المغرب، من اللاعبين المرشحين لمجاورة محمود بنتايج، إذ يتابعه الزمالك من بداية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الأندية المصرية باتت تستعين بكشّافين ينقبون عن أبرز اللاعبين في البطولة المغربية، كما حدث في تعاقد الزمالك مع صلاح الدين مصدق من نادي نهضة الزمامرة.

وأوضح التقرير اقتراب بعض اللاعبين المغاربة من الرحيل عن الدوري المصري، مثل ثلاثي الأهلي رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري.

ويمتلك جمال حركاس البالغ من العمر 29 عاما عقدا مع الوداد المغربي حتى 2026.