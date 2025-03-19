شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الإعلامي ماركو مراد لشاشة صدى البلد ببرنامج "ملعب البلد" والان مع تفاصيل الخبر

انضم الإعلامي ماركو مراد لشاشة "صدى البلد" لتقديم برنامج "ملعب البلد"، يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 11:30 مساء.

يذكر أن ماركو مراد كان قد قدم برنامج "المايك معاك" على ميجا FM من 2011 إلى 2015، ثم برنامج "كلام في الجون" من 2015 إلى 2020 على ميجا FM وراديو هيتس، ثم قدم برنامج "استاد النيل" على شاشة النيل للرياضة من 2017 إلى 2019 ، ثم بعد ذلك قدم برنامج "هاف تايم" التوك شو الرئيسي وستوديو93.7 الاستوديو التحليلي لإذاعة ON Sport FM من 2020 إلى الآن.