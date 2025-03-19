شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ختام منافسات 4 ألعاب بأولمبياد سيتي كلوب الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا على اهتمام مجموعة أندية سيتي كلوب بجميع الألعاب وليس فقط كرة القدم للبحث عن المواهب، تختتم مساء اليوم الأربعاء مسابقات الليزر ران والاسكواش وكرة السلة والكيك بوكس ، ضمن منافسات أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية، حيث تقام المباريات النهائية لكل منها بسيتي كلوب طنطا حيث يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين.

ونجحت مجموعة أندية سيتي كلوب في تحقيق الهدف الأكبر من إقامة الدورة الرمضانية لهذا العام بنظام أشبه بالأولمبياد بمشاركة 11 لعبة حيث أفرز هذا النظام العديد من المواهب في مختلف الألعاب بجميع فروع أندية سيتى كلوب المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

واختتمت أمس الثلاثاء منافسات الكرة الطائرة والجودو والبادل تنس ، وأقيم حفل الختام بسيتي كلوب شبين الكوم بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية والكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة وعدد من قيادات شركتي استادات الوطنية وسيتي كلوب، حيث قاموا بتوزيع الميداليات والمكافآت وتكريم الفائزين.

وفاز بمنافسات الكرة الطائرة فرع سيتي كلوب بشبين الكوم، واحتل المركز الثاني سيتي كلوب بنها، كما فاز فريق سيتي كلوب شبين الكوم ببطولة البادل تنس بعد تغلبه على فريق سيتي كلوب طنطا في الدور النهائي.

وفي الجودو كُرم الحاصلين على الميداليات في جميع الفروع.

كما اختتمت مسابقة كرة القدم على مستوى فرع شبين الكوم بفوز فريق مجموعة شتلة بالمركز الأول وقراميش بالمركز الثاني، وحل بالمركز الثالث مركز شباب سبك الضحاك.

ومن المقرر أن تختتم مساء الجمعة المقبل منافسات التنس والسباحة والكاراتيه وكرة اليد بسيتي كلوب بنها، بينما يقام الحفل الختامي لأولمبياد سيتي كلوب مساء الأحد المقبل باقامة المباراة النهائية على مستوى أبطال الفروع لدورة سيتي كلوب الرمضانية في كرة القدم بملاعب سيتي كلوب العبور.

من ناحية أخرى، هنأ الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب فريق كرة القدم بالنادي المشارك في دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم على فوزه بأربعة أهداف نظيفة أمام منافسه فريق إكسنت ضمن دور ال32 للدورة وتأهله لدور ال16 .

وتأتي مشاركة سيتي كلوب في دورة المتحدة الرمضانية في إطار تشجيع العاملين بها على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب بين صفوفها كأحد سياسات قطاعي كرة القدم والنشاط الرياضي للارتقاء بهما .

على صعيد متصل ، اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية المقامة باستاد أسوان، والتي انتهت بفوز مستحق لفريق أبطال سيتي كلوب على فريق نادي التحرير بنتيجة 2-1 في مباراة حماسية شهدت أداءً رائعًا من الفريقين.

وقبل انطلاق اللقاء، وفي لفتة طيبة تم استقبال قدامى لاعبي أسوان في أجواء مليئة بالروح الرياضية والتقدير لمسيرتهم المشرفة، كما شهد حضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، الذين حرصوا على دعم وتشجيع الشباب والرياضة في أسوان.



ختام اولمبياد سيتى كلوب



صور تذكارية فى ختام الاولمبياد



منافسات اولمبياد سيتى كلوب



ياسر الرملى



استلام الجوائز



المشاركون فى الاولمبياد



اولمبياد سيتى كلوب 2



اولمبياد سيتى كلوب



تكريم الفائزين



تكريم لاعبى السلة



جانب من الحضور



جانب من المنافسات