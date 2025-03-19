شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة فى إطار منافسات الجولة الثانية ضمن مباريات كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من سموحة، الجونة، مودرن سبورت، بتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل المواجهة المقبلة

يدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه 12 لاعب، لأسباب مختلفة منهم للإصابة، ومنهم للانضمام للمنتخبات، بخلاف من يخضعون للتأهيل.

يغيب عن الزمالك كلا من محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، للانضمام لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى أثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب محمد السيد للانضمام لمنتخب الشباب، بينما انضم سيف الجزيرى لمنتخب تونس استعدادا لمباراتى ليبيريا ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى مستوى الإصابات يغيب أحمد فتوح، تحسبا لإجراء عملية جراحية في الركبة، وأحمد الجفالى لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يغيب حمزة المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.

