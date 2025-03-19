شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام إنبى في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم النادى الأهلى اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، التى يشارك فيها المارد الاحمر لأول مرة.

موعد مباراة الأهلي وانبي

ويستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة إنبي في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، بإستاد القاهرة في الظهور الأول للمارد الأحمر في هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأنبي

وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وإنبي مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول ، ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

موعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025 ، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.