شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، تساعد رياضة المشى فى تحريك كل أجزاء الجسم، والأفضل هو ممارسة المشى السريع الذى يسمى بالهرولة، بالإضافة إلى الركض بعض الوقت، فهذا يساعد كثيراً فى الحفاظ على الوزن وتعزيز صحة العظام.

وتابع تلعب رياضة المشى أيضاً دوراً فى تحسين تدفق الدم والحفاظ على صحة القلب ومستويات ضغط الدم.

وأضاف شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.