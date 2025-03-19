اخبار الرياضه

خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، تساعد المشى فى تحريك كل أجزاء الجسم، والأفضل هو ممارسة المشى السريع الذى يسمى بالهرولة، بالإضافة إلى الركض بعض الوقت، فهذا يساعد كثيراً فى الحفاظ على الوزن وتعزيز صحة العظام.

وتابع تلعب رياضة المشى أيضاً دوراً فى تحسين تدفق الدم والحفاظ على صحة القلب ومستويات ضغط الدم.

وأضاف شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا