شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. جنش من الأولمبى للتألق بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

محمود عبد الرحيم جنش

يعد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك السابق ومودرن سبورت الحالى، من اللاعبين الذين قدموا مسيرة رائعة فى الدورى الممتاز بعدما نجح أولا فى الدرجة الثانية مع فريق الأولمبى ليخطف أنظار مسئولى الزمالك الذين نجحوا فى التعاقد مع الحارس عام 2011 قادمًا من نادى الأولمبى السكندرى، لتعويض رحيل الحارس السابق محمد عبد المنصف، لكنه عانى من قلة المشاركة مع الفريق الأبيض فترات طويلة.

وفاجأ مسئولو الزمالك محمود جنش، بالتعاقد مع حارس جديد هو محمد أبو جبل لتدعيم الفريق، وتراجع "جنش" ليصبح الحارس الثالث للفريق، وبعد رحيل عبد الواحد السيد لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث تعاقد الزمالك مع أحمد الشناوى ليصبح الحارس الأساسى للفريق الأبيض.

واستمر "جنش" على مقاعد بدلاء الزمالك، ينتظر الفرصة لحراسة عرين الفريق الزملكاوي، والتي جاءت له بعد رحيل الشناوي، ونجح اللاعب في تقديم مستويات رائعة رفقة الفريق وكسب ثقة الجهاز الفني والإدارة والجمهور، ولكن جاءت الإصابة لتعطل مسيرته مع الأبيض، وعليه تعاقد الزمالك مع 3 حراس جدد محمد صبحي ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، ليقرر جنش الرحيل على سبيل الإعارة لفيوتشر "مودرن سبورت حاليا" ثم تحولت الإعارة لبيع نهائي.

وإجمالا خاض محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك 114 مباراة بإجمالى 10079 دقيقة لعب خرج بكلين شين في 58 مباراة منها وتلقت شباكه 79 هدفاً وحصل أربعة إنذارات.

توج محمود جنش بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر المصري السعودي.

ومع مودرن سبورت لعب 11 مباراة حتى الآن، استقبل خلالها 101 هدف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 46 مباراة، حققا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.