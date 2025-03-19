شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات فى ختام دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم دور الـ32 من منافسات دورة المتحدة الرمضانية 2025، اليوم الخميس، بـ4 مواجهات قوية بين pod وsyneregy، الوطن مع DMC ،Estadat مع UMS ،ingredients مع A.N.A.

وحقق فريق ”الخليج 365” فوزا صعبا على راديو أون سبورت بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية والمقامة في ملاعب مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

افتتح أهداف ”الخليج 365” فى المباراة عمر أنور، وأضاف محمد مصطفى الهدف الثانى، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

كما فاز فريق بريزنتيشن لايف على فريق قناة أون بهدف، وتأهل موقع كورة بلس على حساب المتحدة للإنتاج لدور الـ16 بنتيجة 1 - 0، كما تأهل فريق قناة أون سبورت لدور الـ16 من الدورة الرمضانية للشركة المتحدة بعد الفوز على فريق بى انتر اكتف بهدفين مقابل لا شيء.

وكان فريق الخليج 365 حقق فوزا مثيرا على نظيره القاهرة الإخبارية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الدور التمهيدي لدورة المتحدة الرمضانية 2025، سجل أهداف فريق الخليج 365 في المباراة عمر أنور "هدفين" وإسلام مسعود هدف.

وتشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان، والتي تحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، وتعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.