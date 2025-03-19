شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام باستاد القاهرة.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق الجونة، سموحة، مودرن سبورت، وبتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، أحمد حسام، محمود بنتايج في خط الدفاع، بالإضافة إلى محمود جهاد ، ناصر ماهر، سيف جعفر في خط الوسط، مقابل الاعتماد على مصطفى شلبى، محمد عاطف في الهجوم بجانب ناصر منسى أو حسام أشرف.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمباراة الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا