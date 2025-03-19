شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع لائحة خاصة بمباريات كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي على وضع لائحة خاصة بمباريات بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية والمنافسة على حصد اللقب الأول في البطولة، بعدما خرج من النسخة الأولى بسبب قرار المشاركة باللاعبين الناشئين، قبل أن يعتذر عن المشاركة في النسختين الثانية والثالثة، ويعود للمشاركة في النسخة الرابعة من كأس العاصمة.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي وضع لائحة خاصة بالبطولة، من أجل تحفيز اللاعبين البدلاء والناشئين على تقديم مستويات قوية في البطولة، ولفت نظر الجهاز الفني ومن ثم المنافسة مع اللاعبين الأساسيين على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر هلال المباريات القادمة، حيث ستكون تلك البطولة فرصة سانحة لكل اللاعبين البدلاء في تقديم أوراق اعتمادهم ونيل ثقة مارسيل كولر.

ويلعب الأهلي مع إنبي غداً ، الخميس، في بطولة كأس عاصمة مصر.