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معلومة رياضية.. ممارسة كمال الأجسام تحمى من الزهايمر

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معلومة رياضية.. ممارسة كمال الأجسام تحمى من الزهايمر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 19 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي لألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي  فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد  ممارسة كمال الاجسام والتى يعد الشحات مبروك و انور العماوى وبيج رامى ابرز نجومها

1- تقليل الوزن

2- الوقاية من الامراض المزمنة

3- تحسين صحة القلب والاوعية الدموية

4- زيادة قوة العظام

5- حرق المزيد من السعرات الحرارية

6- الوقاية من هشاشة العظام

7- الحد من التعب والتوتر النفسى

8- تنشط الذاكرة وتحمى من الزهايمر

9- التخلص من الاكتئاب والاحباط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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