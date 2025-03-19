شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالمغرب اليوم استعدادا لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول تحت قيادة مديره الفني حسام حسن اليوم الأربعاء، مرانه الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة أثيوبيا، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وهو اللقاء الذى يحظى باهتمام عدد كبير من الجماهير..

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة المنتخب بعد معسكر دام لمدة ثلاثة أيام على استاد القاهرة، حيث تدرب الفريق يومي الأحد والاثنين بعد الإفطار قبل أن يغير برنامجه في اليوم الثالث أمس الثلاثا ويتدرب قبل الإفطار ويتحرك للسفر بعد الإفطار مباشرة لتصل البعثة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.