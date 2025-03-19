شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. عبد الرحمن فوزي صاحب أول ثنائية فى المونديال ولعب للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت حكاية عبد الرحمن فوزي مع الساحرة المستديرة عندما تغيب المهاجم الأساسى لفريق المصرى الأول خلال إحدى مبارياته أمام إحدى الفرق الأجنبية، فتمت الاستعانة به وسرعان ما نجح فى إثبات نفسه بإحراز هدفين ثبت بهما أقدامه فى صفوف الفريق الأول.

فى نهاية العشرينيات التحق بصفوف المدرسة السعيدية الثانوية بالقاهرة، فلفت أنظار الجميع خلال مباريات فريق المدرسة، ليرشحه مصطفى كامل منصور حارس الأهلى للانضمام لصفوفه، وبالفعل لعب لصفوف الأهلى لمدة عام كامل.

وشارك فوزي مع المنتخب ببطولة كأس العالم التى أقيمت 1934، وفى مباراة المجر أحرز هدفين فى المباراة التى انتهت بنتيجة 4-2 للمنتخب المجرى، ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى وعربى يسجل أهدافا فى كأس العالم.

انتقل اللاعب إلى الزمالك عام 1935، واستمر معه حتى عام 1947، وبعد الاعتزال اتجه للتدريب حيث تولى تدريب الزمالك والمنتخب، واكتشف الكثير من النجوم.



استمر عبد الرحمن فوزى فى رحلة عطائه للكرة المصرية حتى وافته المنية فى السادس عشر من أكتوبر عام 1988 عن عمر ناهز 77 عاماً تاركاً وراءه تاريخا يفتخر به الجميع، وكرمه الزمالك بإطلاق اسمه على الصالة المغطاة بالنادى.