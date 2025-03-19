شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلاقى الجونة فى كأس عاصمة مصر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره الجونة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التى تقام على استاد القاهرة الدولى.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمبارا الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا.

ويحاول المدير الفنى التغلب على الغيابات بين صفوف فريقه حيث انضم احمد مصطفى زيزو، محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا الى صفوف منتخب مصر استعداد لخوض مباراتى اثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما انضم سيف الجزيرى لصفوف المنتخب التونسى استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويغيب هذا السداسى بخلاف محمد السيد الذى انضم لصفوف منتخب الشباب، كما يعانى الفريق من الإصابات بين صفوف الأبيض مثل أحمد فتوح المقرر خضوعه لعملية جراحية، أحمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى، أحمد الجفالى للإصابة، وكذلك المثلوثى وعبد الشافى للتأهيل.

ومن المتوقع أن يتغلب بيسيرو على هذه الغيابات ويعتمد على محمود جهاد لاعب الوسط للمشاركة بجانب سيف جعفر، مع الدفع بناصر منسى أو حسام أشرف فى الهجوم.

فى المقابل طلب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة من لاعبيه باستغلال غيابات الزمالك لتحقيق المفاجأة بكأس عاصمة مصر. حيث أصبح الوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس عاصمة مصر، والابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري أحد أهم الأهداف التي يخطط لها علاء عبد العال هذا الموسم، بعدما ودع كأس مصر وأيضا أنهى المرحلة الأولى من الدوري ضمن مرحلة الهبوط.