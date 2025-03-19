شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يحدد اليوم موقف خماسى الأهلى من قائمة الفريق لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

يحسم سامي قمصان مدرب الأهلي والذي يقود تدريبات الفريق حالياً الفني موقف الخماسي العائد من الإصابة علي معلول وأفشة وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله من دخول قائمة مباراة إنبي غدا في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما تعافى الخماسي من الإصابات التي لحقت بهم وانتظموا في التدريبات الجماعية.

ويناقش سامي قمصان مع طبيب الأهلي موقف الخماسي العائد من الإصابة من دخول قائمة مباراة إنبي غدا أو استمرار استبعادهم، وإن كان الأقرب أن تشهد القائمة عودة الثلاثي معلول وياسر وعطية الله، فيما لم يتحدد موقف الثنائي أفشة وطاهر، حيث ستحسم جاهزية الثنائي الفنية والطبية من دخول قائمة لقاء الغد أو تأجيل انضمامهما إلى القائمة في المباراة التالية.