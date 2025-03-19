شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلى فى تحديد المتأهل إلى نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الأهلي مساء اليوم الأربعاء، في بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لتحديد المتأهل إلي النهائى.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا، ويقام نظام البلاى أوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين.

وتأهل فريق بتروجت إلى الدور النهائى نظرا للفوز في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي علي الاتحاد السكندري ، لينتظر في النهائي الفائز من الأهلي والزمالك في مواجهتي البلاي أوف نصف النهائى.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.