شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي ومباراة فاصلة لتحديد المتأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليلجأ إلى مباراة فاصلة تقام اليوم الأربعاء. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 يوم الأحد الماضى.

ويقام نظام البلاى أوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال فوز كل فريق بمباراة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة اليوم الأربعاء.

وتأهل فريق بتروجت إلى الدور النهائى نظرا للفوز في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي علي الاتحاد السكندري، لينتظر في النهائي الفائز من الأهلي والزمالك في مواجهتي البلاي أوف نصف النهائي.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.