شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم قرعة دورة ”الخليج 365” الرمضانية الحادية عشر لكرة القدم، والتى يستضيفها نادى الصيد بالدقى خلال الفترة من 19 إلى 27 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة وعلا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة في النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

ويشارك في البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة ، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والاساطير.

ويأتي المباريات كالتالى :