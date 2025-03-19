شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يسجل هدفا عالميا فى تدريبات منتخب فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي بتسجيله هدفا عالميا فى تدريبات منتخب بلاده، حيث نشر اللاعب فيديو للهدف عبر ستوري إنستجرام. ويغيب وسام أبو علي عن التواجد مع الأهلي في كأس عاصمة مصر بسبب الأجندة الدولية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

ويواجه الأهلى نظيره إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الاهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.