شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى أبو العلا يحصل على المركز الثانى فى بطولة البحر الأحمر الدولية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عيسى أبو العلا لاعب منتخب مصر للجولف، في الفوز بالمركز الثانى فى بطولة البحر الأحمر كلاسيك الدولية إحدى جولات سلسلة برو جولف تور، والتى أقيمت بمدينة العين السخنة.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجولف بالتهنئة لعيسى أبو العلا والذى قدم أداء متميزًا على مدار البطولة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام وتفوق على اللاعبين المحترفين الأجانب وسجل 16 ضربة تحت المعدل.

ومن جانبه قام رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت بالتحدث مع اللاعب عيسى أبو العلا عقب انتهاء البطولة وأثنى على أدائه المتميز ونتائجه المشرفة للجولف المصرى.

وأكد رئيس الاتحاد للاعب أن الاتحاد سيقدم له كل الدعم والمساندة وفقا للإمكانيات المتاحة، وبما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد المرتكزة على تطوير أداء لاعبى النخبة المصريين لتحقيق مزيد من الإنجازات وفرض الجولف المصرى على الساحة العالمية.