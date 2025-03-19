شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية على معلول بعد غياب 300 يوم والان مع تفاصيل الخبر

شارك التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، فى تدريبات فريقه التى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد مختار التتش ليعلن جاهزيته للعودة للملاعب بعد غياب دام 300 يوم.

وبعد غياب استمر لأكثر من 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 25 مايو 2024، يعود الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الأهلي للمشاركة في مباريات الأهلي بعد غياب طويل، حيث ستكون بطولة كأس عاصمة مصر فرصة سانحة لظهور الظهير التونسي مجددا بقميص الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العاصمة، وقد تشهد عودة علي معلول لينهي اللاعب التونسي غياب دام 300 يوم منذ الإصابة وحتى مباراة إنبي القادمة.

وخضع معلول لعملية جراحية ناجحة وبرنامج تأهيلي مكثف، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في ديسمبر 2024.

ورغم عودته للتدريبات، تعرض معلول لإصابة جديدة بشد في العضلة الخلفية في فبراير 2025، مما أدى إلى غيابه عن المباريات الأخيرة، بما في ذلك مباراة القمة أمام الزمالك. ومن المتوقع أن تستمر فترة غيابه الحالية لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ومنذ انضمامه للأهلي في موسم 2016/2017 قادمًا من الصفاقسي التونسي، شارك معلول في 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 83 هدفًا، مما يجعله أحد أبرز لاعبي الفريق.

وتأمل جماهير الأهلي في عودة معلول السريعة للملاعب، نظرًا لأهميته الكبيرة في تشكيلة الفريق والمساهمة في تحقيق البطولات المستقبلية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

ويواجه الأهلى نظيره إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الاهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.