شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 18 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 – 3 – 2025 فى مقدمتها، بعثة منتخب مصر تتوجه إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم.

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم.. صور

توجهت في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

الزمالك يخاطب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة ورابطة الأندية بخصوص أزمة القمة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الثلاثاء بخطاب رسمي إلى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

تعرف على موعد عودة كولر من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة مساء غداً، الإربعاء، لقيادة تدريبات الفريق بعد قضاء إجازة عدة أيام في بلاده مُستغلاً توقف الدوري بسبب مباريات الأجندة الدولية.

لاعبو المنتخب الأوليمبي يطالبون وزير الرياضة بالتدخل للحصول على مستحقاتهم

طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن مشاركاتهم الأخيرة في البطولات الدولية، خاصة مع استعدادهم للاستحقاقات القادمة.

الخلود يستفسر من الأهلي عن تجديد إعارة ديانج ..والأحمر يحسم مصير اللاعب

تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراؤهم في نادي الخلود السعودي للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة المالي آليو ديانج أو شراؤه نهائياً ، في ظل رغبة النادي السعودي في بقاء اللاعب المالي لمدة موسم أو موسمين مقبلين.

بيسيرو: سنحارب لتحقيق لقب كأس عاصمة مصر وسأمنح الفرصة للاعبين جدد

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات الأبيض لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلى يستقر على سفر شوقى وعدلى لموريتانيا قبل البعثة لمواجهة الهلال

استقر مسئولي النادى الأهلى على سفر محمد شوقى نائب المدير الرياضى وسمير عدلى المدير الإداري للفريق لموريتانيا قبل سفر بعثة فريق الكرة بـ 48 ساعة من أجل كافة الترتيبات لاستقبال الفريق استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.