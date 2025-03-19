شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم فى تدريبات الأهلي بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الثلاثاء بعد التعافي من الإصابة، وعانى ياسر إبراهيم من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بيراميدز التي أقيمت يوم 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

ويواجه الأهلى نظيره إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الاهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.