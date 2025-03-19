شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الاتحاد السكندرى ويتأهل إلى نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى بتروجت على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل فريق بتروجت إلى الدور النهائى نظرا للفوز في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي، لينتظر في النهائي الفائز من الأهلي والزمالك في مواجهتي البلاي أوف نصف النهائي.

ويلعب فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الأهلي إلى النهائى بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.