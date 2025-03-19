شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لمواجهة بيراميدز بثلاثية ودية أمام رواد العاشر والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى فوزا وديا بثلاثة أهداف دون رد على نظيره رواد العاشر فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز. سجل ثلاثية الدراويش مروان حمدى وحسن صابر وعمر القط.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

تقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية معقل الدراويش، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعة بيراميدز والإسماعيلي

يقع بيراميدز والإسماعيلي بالمجموعة الرابعة والتي تضم فرق، بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاسماعيلي

تنقل قناة أون سبورت، مباراة بيراميدز والإسماعيلي بمسابقة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

مجموعات كأس عاصمة مصر

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

حامل لقب كأس عاصمة مصر

توج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل: 10 ملايين جنيه

الوصيف: 4 ملايين جنيه

الثالث: 2 مليون جنيه

الرابع: 1.5 مليون جنيه