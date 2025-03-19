شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس ويتأهل إلي ربع نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 40-24 في ثمن نهائي كأس مصر ليتأهل إلي ربع النهائي في مسابقة الموسم المحلي 2024-2025.

يشهد الدوري فترة توقف حاليا قبل العودة يوم 21 مارس الجاري ، حيث واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي صدارة ترتيب دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025، بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدوري، برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة، وسموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلي خامسا برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة العاشرة 21 مارس الجاري بلقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي وسبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.