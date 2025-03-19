شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يشارك فى مران الأهلي بواقى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

شارك المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في مران فريقه الذي أقيم مساء الثلاثاء على استاد مختار التتش مرتديا واقى الوجه ليعلن جاهزيته للعودة للمباريات.

وغاب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلي بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضى التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

يواجه الأهلى نظيره إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الأهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.