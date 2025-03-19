شكرا لقرائتكم خبر عن الغازي حكما لمباراة الزمالك والجونة وعادل للمصرى وزد بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الزمالك ونظيره الجونة، والمصري وضد فريق زد، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية موسم 2025.

ويدير محمد الغازي مباراة الزمالك والجونة، بينما يدير مباراة المصري وزد محمد عادل. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأتى الزمالك في المجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية مع كلا من، الجونة، وبتروجت، ومودرن سبورت، سموحة.

ويتصدر نادي الجونة متصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من كأس عاصمة مصر، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بدون نقاط.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:







بينما جاء طاقم حكام مباراة المصري وزد كالتالي: