شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يقصى راديو أون سبورت ويتأهل لدور الـ16 بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الخليج 365 فوزا صعبا على راديو أون سبورت بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية والمقامة في ملاعب مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

افتتح أهداف الخليج 365 في المباراة عمر أنور، وأضاف محمد مصطفى الهدف الثاني، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان فريق الخليج 365 حقق فوزا مثيرا على نظيره القاهرة الإخبارية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الدور التمهيدي لدورة المتحدة الرمضانية 2025. سجل أهداف فريق الخليج 365 في المباراة عمر أنور "هدفين" وإسلام مسعود هدف.

وتشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان، والتي تحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، وتعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.