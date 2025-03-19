شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو رفقة كيروش أثناء إلقاء محاضرة فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق نادي الزمالك رفقة مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني الأسابق لمنتخب مصر، أثناء إلقاء محاضرات فنية بالدورة التدريبية "برو"، بعد أن غادر المدير الفني للزمالك القاهرة السبت الماضى، وتوجه إلى بلاده، وقاد أيمن عبد العزيز المدرب العام فى الجهاز المعاون، تدريبات الفريق.

وغاب بيسيرو عن تدريب الفريق أمس الاثنين لسفره إلى البرتغال للمشاركة في إلقاء المحاضرات، وعاد اليوم الثلاثاء وقاد تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

ويلتقى الزمالك نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025، وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.



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