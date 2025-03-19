شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب أشرف بن شرقى عن تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

غاب المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عن مران فريقه الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء استاد مختار التتش بعد حصوله على راحة بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

ويواجه الأهلى نظيره إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الأهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.