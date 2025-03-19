شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يغيبون عن المصرى أمام زد بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد إف سي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد.

ويغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمان لمعسكر منتخب مصر الوطني، وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

فيما تضم قائمة المصابين كلا من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.